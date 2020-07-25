Новосибирск, , 18:22 — REGNUM В Каргатском районе Новосибирской области в ДТП погибла 15-летняя девушка. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП произошло возле остановки общественного транспорта, где находилась компания подростков.

По информации ведомства, трагедия произошла в 23:12 24 июля, когда 37-летний житель города Каргат двигался по автодороге со стороны села Гавриловка в сторону города Каргат на автомобиле Toyota Caldina и около остановки общественного транспорта «Набережное» совершил наезд на 15-летнюю девушку. От полученных травм девушка скончалась на месте.

В ходе доследственной проверки было предварительно установлено, что на данной остановке находилась компания пятнадцатилетних подростков.