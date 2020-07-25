Норильск, Красноярский край, , 17:38 — REGNUM В городе Норильске Красноярского края молодой мужчина погиб при попытке спастись от пожара в квартире через окно. Об этом 25 июля со ссылкой на краевое управление МЧС России сообщает региональный портал Newslab.ru.

По информации ведомства, пожар по адресу: ул. Металлургов, 29, произошёл около полудня 24 июля. Ещё до приезда пожарных из окна горящей на четвертом этаже дома квартиры, пытаясь спастись от огня, выпрыгнул молодой человек и разбился насмерть. Прибывшие врачи спасти его не смогли.

С пожаром площадью 12 квадратных метров, в результате которого полностью выгорела квартира, сотрудники МЧС боролись более полутора часов. Перед этим из дома было эвакуировано 26 жителей, в том числе четверо детей.

Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятной версией считается возгорание в результате короткого замыкания проводки.