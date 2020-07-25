Симферополь, 25 июля 2020, 16:20 — REGNUM В Крыму бойцы Росгвардии уже вторые сутки ищут пропавшего ребенка. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Трехлетний ребенок без вести пропал в Симферопольском районе Крыма. По факту исчезновения малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело.
К поискам привлечены более 70 военнослужащих Росгвардии, а также бойцы ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры. Поиски идут в районе села Строгановка. Территория поиска расширяется.