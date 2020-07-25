Керчь, Крым, , 16:18 — REGNUM Члены экипажа бронированной разведывательно-дозорной машины, утонувшей в Керченском проливе, сняли на видео момент инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 июля, одна из трех бронемашин, которые участвовали в патриотической акции «Керченский десант «Дорога мужества», посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, утонула в ходе форсирования Керченского пролива. Экипаж в составе шести человек был эвакуирован.

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