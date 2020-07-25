Москва, , 16:37 — REGNUM На сайте московского главка МВД появилось сообщение, в котором в частности говорится: «Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет».

Руководители силовых структур встретились с представителями армянской общественности в управлении ФСБ Москвы. Начальник полиции, генерал-майор Игорь Зиновьев и заместитель начальника полиции ГУ МВД по Московской области генерал-майор Вячеслав Цуркан призвали довести до сведения каждого представителя общины их слова о том, что «никто не уйдет от ответственности и будут приняты строжайшие меры для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из РФ». Уголовные дела, по их словам, будут возбуждены не только против тех, кто уже совершил преступления, а именно преступлением назвал произошедшее 23 июля в Москве заместитель начальника Управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-майор Андреем Яценко, но и против тех, кто еще кто готовит какие-то акции или призывает к ним. Представители силовых структур напомнили о статье 282 УК РФ «Разжигание межнациональной розни», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, Вечером 23 июля в Москве на пересечении ул. Перерва и Перервинского бульвара произошла драка между представителями армянской и азербайджанской общин. Перепуганные жители вышеупомянутых улиц вызвали полицию, по словам некоторых, были слышны выстрелы. Стреляли ли друг в друга участники драки, установит полиция. Пока что известно, что один из участников конфликта был доставлен в больницу с резаной раной плеча. Всего же сотрудниками полиции и Росгвардии было задержано 25 человек. По предварительным оценкам, в драке участвовали 40−50 человек. Считается, что причиной драки стало противостояние на границе Армении и Азербайджана, начавшееся 12 июля, в котором участвовала артиллерия, и обе стороны несут потери. Однако, как отмечают правоохранители, помимо драки, или под ее прикрытием, было зафиксировано ограбление кафе и похищено 50 тысяч рублей.

По признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 «Хулиганство», по которой можно получить срок до 7 лет, а также 162 УК РФ «Разбо», здесь максимальный срок предусмотрен 8 лет, возбуждены уголовные дела. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.