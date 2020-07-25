Хасавюрт, Дагестан, , 16:04 — REGNUM В результате крупного ДТП с участием четырёх легковых автомобилей в Дагестане погибли четыре человека. Об этом 25 июля сообщает региональный минздрав на своей странице в соцсети Instagram.

«Два человека погибли на месте», — говорится в сообщении и уточняется, что на вызов по данному ДТП прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи Хасавюрта, оказавшие экстренную помощь и эвакуировавшие семь пострадавших в Хасавюртовскую ЦГБ.

«Из-за тяжелейших травм, несовместимых с жизнью, один из них умер, не доехав до стационара», — также указывается в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что один из поступивших в больницу находился в состоянии агонии и через час умер в больнице, несмотря на все усилия врачей.

Помимо этого, уточняется, что, по предварительным данным дагестанского МВД, в результате выезда автомобиля ВАЗ-21 120 на встречную полосу, произошло столкновение последнего с автомобилями Lada Priora, Kia Rio и ВАЗ-21 101.

Отметим, как сообщалоИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Каменец-Подольский на Украине легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего пострадали девять человек.