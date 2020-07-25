Киев, , 15:37 — REGNUM В Печерском районе Киева два иностранных студента получили лёгкие огнестрельные ранения, сообщила 25 июля пресс-служба национальной полиции Киева.

«В полицию Киева поступило сообщение врача о том, что в медицинское учреждение обратились двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей. В ходе отработки этой информации полицейские установили, что пострадавшие получили ранения в… Печерском районе столицы», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в студентов стрелял неизвестный, с которым у них произошёл конфликт. Потерпевшие отказались писать заявления, добавили в ведомстве.

Правоохранители осмотрели место происшествия и устанавливают лиц, причастных к инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Киевом неизвестный из пистолета расстрелял бизнесмена, отпустив с места убийства его семилетнего сына.

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