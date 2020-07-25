Мукачево, Украина, , 15:03 — REGNUM В Закарпатье пограничники задержали трёх человек при попытке незаконно переместить через границу сигареты, сообщили 25 июля в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Три попытки табачной контрабанды пресекли в течение последних суток пограничники Мукачевского отряда. В результате были задержаны трое табачных контрабандистов и выявлено 11 пакетов сигарет», — сказано в сообщении.

В одном случае контрабандисты, услышав приближение патруля, бросили на берегу реки Тиса, по которой проходит граница между Украиной и Румынией, три пакета с 1,4 тыс. пачек сигарет внутри, рассказали в пресс-службе.

В ходе совместной операции пограничников Украины и Румынии были задержаны два гражданина Украины, которых подозревают в попытке переправить в Румынию четыре пакета с сигаретами, сказано в сообщении.

«Военнослужащие задержали 28-летнего контрабандиста, который вместе с соучастником пытался переместить четыре пакета табачных изделий водным каналом Ботар. Одному из злоумышленников удалось скрыться», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-румынской границе задержали грузовик, в бензобаке которого пограничники обнаружили партию контрабандного янтаря.

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