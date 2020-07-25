Каменец-Подольский, , 13:46 — REGNUM В городе Каменец-Подольский легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, сообщила 25 июля пресс-служба Национальной полиции Хмельницкой области.

«30-летний местный житель, управляя автомобилем Honda Accord, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с каретой экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в момент аварии скорая перевозила в больницу 75-летнюю пенсионерку.

В результате аварии пострадали девять человек — водители, пассажиры легковой машины, врач, медсестра и их пациенты, находившиеся в «скорой помощи». Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее низколетящий аист стал причиной крупной аварии на международной трассе Львов — Чоп.

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