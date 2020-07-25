Руза, Московская область, , 12:59 — REGNUM Олимпийский чемпион по вольной борьбе летних игр в Токио 1964 года, комментатор летней Олимпиады 1980 года в Москве, спортивный журналист Александр Иваницкий обнаружен мертвым в Московской области. Об этом 25 июля сообщает поисковый волонтерский отряд «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети Twitter.

«Александр Владимирович Иваницкий найден. Погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

При этом, по информации правоохранителей, приводимой РИА Новости, тело 82-летнего олимпийского чемпиона было найдено в реке с признаками утопления, однако, согласно предварительным данным, его смерть не носит криминального характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля стало известно, что 82-летний Иваницкий исчез 22 июля, когда отправился в лес за грибами в окрестностях Рузы, а позднее у реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил сын погибшего, у отца могли произойти проблемы с сердцем, когда он вошел в воду.