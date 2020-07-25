Мукачево, Украина, 25 июля 2020, 13:44 — REGNUM В Закарпатье пограничники задержали грузовик, направлявшийся с Украины в Румынию, сообщила 24 июля пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Украины.
Таможенники обратили внимание на следы вмешательства в конструкцию бензобака машины, сказано в сообщении.
В данный момент пограничники устанавливают размер и стоимость обнаруженной партии контрабандного янтаря.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) конфисковали в Житомирской области более девяти тонн янтаря.
Читайте также: Украине вернули более 9 тонн нелегально добытого янтаря — СБУ