Мукачево, Украина, , 13:44 — REGNUM В Закарпатье пограничники задержали грузовик, направлявшийся с Украины в Румынию, сообщила 24 июля пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Украины.

Таможенники обратили внимание на следы вмешательства в конструкцию бензобака машины, сказано в сообщении.

«Сотрудники оперативного подразделения Мукачевского пограничного отряда провели углублённый осмотр, в ходе которого нашли мешки с контрабандными камнями, спрятанные в 250-литровой бочке, заваренной в бензобаке грузовика», — рассказали в пресс-службе.

В данный момент пограничники устанавливают размер и стоимость обнаруженной партии контрабандного янтаря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) конфисковали в Житомирской области более девяти тонн янтаря.

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