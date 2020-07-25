Киев, , 12:16 — REGNUM На Украине девять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием кареты скорой помощи. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

ДТП произошло вечером 24 июля в Каменце-Подольском (Хмельницкая область) на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной. Легковой автомобиль Honda Accord столкнулся с каретой скорой помощи.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили девять человек — водитель Honda и трое его пассажиров, а также водитель скорой, 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больная и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель Honda — 30-летний местный житель. Скорая двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, однако водитель Honda не предоставил скорой преимущество в движении и врезался в нее.