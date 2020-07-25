Бухара, Узбекистан, 25 июля 2020, 12:46 — REGNUM Житель Бухарской области Узбекистана пытался незаконно реализовать 540 граммов ртути. Об этом 25 июля сообщают Вести. uz со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации источника, житель области пытался продать ртуть условному покупателю. Его задержали с поличным возле его дома в ходе следственно-оперативного мероприятия.
Согласно решению суда, злоумышленник был оштрафован, а опасное вещество — изъято.
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