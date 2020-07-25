Керчь, Крым, , 12:43 — REGNUM Одна из трех бронемашин, которые участвовали в патриотической акции «Керченский десант «Дорога мужества», посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, утонула в ходе форсирования Керченского пролива. Об этом 25 июля сообщил представитель организаторов акции, межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество», Сергей Чернаков.

«Один их трех бронетранспортеров затонул», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме этого, Чернаков указал, что находившийся в бронемашине экипаж, в состав которого входило шесть человек, был эвакуирован и никто в результате данного инцидента не пострадал и уточнил, что в настоящее время ведется выяснение причин произошедшего.

Напомним, три бронированных автомобиля БРДМ-2 выехали ранее с берега станицы Тамань в поселке Рыбацкое в район берега поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген) в Керчи в память о Керченско-Эльтигенской десантной операции, проходившей с 31 октября по 11 декабря 1943 года, в ходе которой во время Великой Отечественной войны были освобождены город и порт Керчь, а затем порт Камыш-Бурун и проведено дальнейшее освобождение Крыма.