Токио, , 11:07 — REGNUM На пресс-конференции 24 июля министр экономики Японии Ясутоши Нисимура объявил, что сообщит названия баров и клубов, где сотрудники не соблюдают меры по предотвращению распространения коронавируса, сообщает японский информационный канал ANN.

Эта мера необходима в условиях роста числа пациентов с COVID-19. «Заведения, где не соблюдаются меры профилактики коронавирусной инфекции, способствуют росту числа зараженных» — пояснил Ясутоши Нисимура.

Министр также признал, что вирус распространяется не только в увеселительных заведениях, но и в офисах и ресторанах. Правительственный чиновник напомнил об основных мерах против распространения вируса и выразил надежду, что владельцы компаний снизили количество сотрудников, работающих на местах.