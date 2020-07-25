Токио, , 11:05 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство не считает необходимым введение в стране режима чрезвычайного положения, несмотря на резкий рост количества новых заражённых, сообщает газета TheJapanTimes.

Об этом решении было объявлено после встречи Синдзо Абэ с министром экономики Ясутоши Нисимурой, министром здравоохранения, труда и благосостояния Яцунобой Като и другими членами Кабинета министров.

«Мы напряженно следим за развитием событий, но ситуация не требует немедленного введения чрезвычайного положения» — объяснил Абэ журналистам.

Премьер-министр также напомнил о важности соблюдения мер предосторожности — избегание больших скоплений людей, замкнутых и тесных пространств. Он также сказал, что будет и дальше способствовать увеличению числа проводимых тестирований на коронавирус.