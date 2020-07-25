Сланцы, Ленинградская область, 25 июля 2020, 10:47 — REGNUM В Ленинградской области инспектор ДПС не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. Он и и два его пассажира скончались. Об этом 25 июля сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации ДТП произошло ранним утром 25 июля, около 8:55 часов в Сланцевском районе Ленобласти на 23 км автодороги Сижно — Будилово — Осьмино.
23-летний водитель — инспектор ДПС Сланцевского района Ленобласти в нерабочее время, на личном автомобиле «Тайота Камри» не учел погодные условия. В результате мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась и наехала на дерево.
«В результате ДТП водитель и два пассажира — мужчина и девушка, на вид 20−30 лет, скончались на месте происшествия», — сказали в ведомстве.
По данному факту проводится проверка.