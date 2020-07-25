Соледар, ДНР, , 13:21 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 151 единицу боеприпасов, сообщили 25 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ Министерство обороны Украины

На донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности шесть мин калибра 82 мм, две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), применили вооружение БМП и гранатомёты АГС, отметили в представительстве.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (терминал аэропорта), Петровское, Новоласпа, Белая Каменка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов мирные жители не пострадали, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили две управляемые ракеты в направлении села Петровское. Обошлось без жертв.

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