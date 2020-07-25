Гданьск, Польша, , 09:07 — REGNUM В Гданьске скончался гражданин Украины, на которого ранее упал груз, сообщил 24 июля польский ресурс trojmiasto.pl.

По данным издания, 31-летний мужчина работал в порту и получил смертельную травму во время погрузки удобрений — на него с двухметровой высоты упал груз. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию, но из-за полученной травмы головы он скончался.

Обстоятельства гибели гражданина Украины устанавливают сотрудники прокуратуры Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Польши опубликовал результаты исследования, согласно которым 24% украинских трудовых мигрантов хотели бы остаться в Польше навсегда.

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