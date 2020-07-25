Полтава, Украина, , 08:50 — REGNUM В Полтавской области Украины продолжается спецоперация по поимке 32-летнего Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля и захвате заложника, сообщил 24 июля телеканал «1+1».

Над местностью, где может скрываться мужчина, всю ночь летали вертолёты и беспилотные летательные аппараты, территорию прочёсывали правоохранители и кинологи. Всего в спецоперации задействованы примерно 300 человек сообщили журналисты.

Напомним, Скрипника подозревают в угоне автомобиля и захвате начальника уголовного розыска Полтавской области, полковника полицииВиталия Шияна. Позже полицейский был отпущен, а сам злоумышленник скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель полиции Полтавской области Роман Гришин заявил, что было принято решение расширить район поисков вероятного преступника, включив в него территорию Миргородского района Полтавской области.

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