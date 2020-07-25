Тегеран, , 08:49 — REGNUM 24 июля представители иранской авиакомпании Mahan Air заявили, что 12 пассажиров и экипаж рейса прошли медицинскую процедуру в бейрутской больнице из-за травм, полученных ими при быстром движении самолета с целью спастись от приближающихся американских военных самолетов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем заявлении, которое было выпущено вследствие агрессии американских военных самолетов на рейсе 1152, компания Mahan Air сообщила, что, основываясь на авиационных правилах, пилот снизил высоту после получения предупреждения системы предотвращения дорожно-транспортных столкновений (TCAS), чтобы ликвидировать любую возможную опасность.

В связи с тем, что самолет находился в устойчивом положении и пассажирам было разрешено расстегнуть ремни безопасности, снижение высоты привело к травмам некоторых пассажиров и членов экипажа, оказывавших услуги.

Благодаря тому, что рейсы Mahan по этому маршруту выполнялись по расписанию и Mahan Air всегда соблюдала авиационные правила, инцидент рассматривается как нарушение международного права американской стороной.

Основываясь на приложении 13 к Чикагской конвенции, американские военные самолеты нарушили международную конвенцию о гражданской авиации.