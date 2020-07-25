Одесса, Украина, , 08:55 — REGNUM Повторная попытка поднять затонувший у берегов Одессы танкер Delfi опять завершилась неудачно, написал 24 июля глава Одесской областной администрации Максим Куцый на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, подготовка к подъёму судна шла почти весь день.

«Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра», — сообщил чиновник.

Он также добавил, что в данный момент владелец судна самостоятельно пытается его убрать, но в случае неудачи в ситуацию вмешаются украинские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при подготовке второй попытки поднять затонувший танкер произошёл разлив нефти, который не смогли сдержать установленные заграждения.

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