Тегеран, , 08:56 — REGNUM Постоянное представительство Ирана при ООН заявит протест Совету Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с тем, что американские военные самолеты угрожают иранским пассажирским самолётам в сирийском воздушном пространстве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 июля.

Пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air направлялся в Бейрут (Ливан), когда ему начали угрожать два военных самолета. Пилот иранского самолета заявил, что когда он разговаривал с пилотами истребителей, чтобы попросить их держаться на расстоянии, они сообщили, что являются американцами.

Хотя иранский самолет приземлился в аэропорту Бейрута, некоторые из его пассажиров были немедленно доставлены в больницу.

Сирийское официальное информационное агентство SANA также сообщило, что истребители были американскими и взлетели с авиабазы в Сирии.

Официальный представитель МИД Ирана заявил, что после получения дополнительной информации об инциденте Иран примет необходимые политические и правовые меры в этой связи. Он отметил, что по данному инциденту в настоящий момент ведется расследование.

Он также сообщил, что постоянный посол Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи провёл беседу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, подчеркнув, что в случае какого-либо инцидента с иранским пассажирским самолетом на обратном пути Соединенные Штаты Америки будут нести ответственность.