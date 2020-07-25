Тегеран, , 08:55 — REGNUM 24 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что ведется расследование инцидента, произошедшего 23 июля вечером, когда два американских самолета угрожали иранскому пассажирскому самолету в сирийском воздушном пространстве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air направлялся в Бейрут (Ливан), когда ему начали угрожать два военных самолета. Пилот иранского самолета заявил, что когда он разговаривал с пилотами истребителей, чтобы попросить их держаться на расстоянии, они сообщили, что являются американцами.

Хотя иранский самолет приземлился в аэропорту Бейрута, некоторые из его пассажиров были немедленно доставлены в больницу.

Сирийское официальное информационное агентство SANA также сообщило, что истребители были американскими и взлетели с авиабазы в Сирии.

Официальный представитель МИД Ирана заявил, что после получения дополнительной информации об инциденте Иран примет необходимые политические и правовые меры в этой связи.