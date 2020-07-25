Сеул, , 08:29 — REGNUM Из-за сильных ливней в южных регионах Южной Кореи спасатели эвакуировали более 200 человек. Об этом 25 июля сообщает Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Также в штабе подтвердили ранее распространённую информацию о гибели в результате ударов стихии пяти человек и ранении ещё четверых.

По данным штаба, от дождей сильнее всего пострадали города Пусан и Ульсан, где выпадающие за один час 80 мм осадков превратили некоторые улицы в реки, вызвали многочисленные подтопления и оползни. В столичной провинции Кёнгидо без электроэнергии осталось более 1,1 тысяч домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с сильными дождями и ураганным ветром в Южной Корее погибли пять человек, еще четверо получили ранения. По информации СМИ, трое человек погибли и двое получили ранения в результате затопления автомобильного туннеля в Пусане, еще по одному человеку погибли в Ульсане и Кимпхо.

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