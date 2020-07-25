Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в акватории Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался на севере Срединно-Атлантического хребта по координатам 30,7591 градусов северной широты и 41,7874 градусов западной долготы. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано на территории Кубы. Его эпицентр находился в 79 километрах к юго-западу от города Никьеро на глубине 10,07 километров. Сведений о пострадавших не поступало.