Южно-Сахалинск, , 05:56 — REGNUM Пожарные потушили возгорание автомобиля в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что возгорание в автомобиле на улице Ключевской произошло в ночь на 25 июля. К прибытию спасателей на место происшествия горел моторный отсек транспортного средства на площади 4 квадратных метра. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 июля загорелся легковой автомобиль в городе Холмск Сахалинской области. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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