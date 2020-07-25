Гавана, , 01:20 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на территории Кубы, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 79 километрах к юго-западу от города Никьеро. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10,07 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Мексики. Его эпицентр находился у побережья города Оахака на глубине 6,56 километров.

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