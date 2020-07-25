Иерусалим, , 00:33 — REGNUM Несколько военных целей армии Сирии на юге этой арабской республики были атакованы израильскими вертолетами в ответ на обстрел Голанских высот, 24 июля сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Атаке подверглись наблюдательные посты и системы разведки сирийских войск, а также ряд других объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля на сирийско-израильской границе прогремело несколько взрывов, из-за чего получили повреждения здание и автомобиль.

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