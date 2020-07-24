Ростов-на-Дону, , 23:17 — REGNUM В Ростовской области материалы уголовного дела в отношении начальника таганрогского управления ЖКХ направлено в суд. В региональном управлении СКР уточнили, что чиновник обвиняется в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), передаёт ИА REGNUM.

Как полагают следователи, в период с 24 августа 2015 года по 31 октября 2016 года и с 8 августа 2017 года по 31 декабря 2018 года чиновник ненадлежащим образом координировал и контролировал деятельность МУП «Спецавтохозяйство», осуществлявшего деятельность без лицензии, что привело к стихийной свалке и причинило ущерб муниципальному бюджету на сумму свыше 58 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что наличие стихийного полигона в Таганроге, куда сбрасывался вредоносный мусор, легло в основу уголовного дела по ч.1 ст.247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). Фигурантом стал бывший начальник полигона твердых бытовых отходов Таганрога. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области будут судить начальника мусорного полигона