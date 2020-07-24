Ростов-на-Дону, , 23:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону загорелась заброшенная водонапорная башня. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 24 июля.

Пожарный Mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре на улице Таганрогской поступило в экстренные службы в ночь на 24 июля. Неэксплуатируемое сооружение в результате возгорания повреждено на площади 50 кв. метров, пластиковые ёмкости — на площади 100 кв. метров.

Пожарным расчётам понадобилось чуть более часа, чтобы справиться с огнём. К тушению пожара было привлечено 27 человек и девять единиц техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.