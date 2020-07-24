Москва, , 21:51 — REGNUM Почти два десятка лет российские суды рассматривают множество дел о банкротстве. Масса споров по банкротству юридических лиц или индивидуальных предпринимателей не приносит положительных результатов, кредиторы не получают должного. Должника признают банкротом, при наличии имущества, он его лишается, а долги могут остаться полностью непогашенными, рассказала ИА REGNUM адвокат Этери Романько.

По ее словам, в настоящее время порядка 70% кредиторов не получают удовлетворения своих требований по банкротным процедурам. «Такая ситуация приводит к тому, что кредиторы привлекают руководителей должника к субсидиарной ответственности. В результате таких процессуальных действий кредиторы вступают в следующую стадию банкротства — банкротство физического лица. А здесь встают вопросы об имуществе физического лица, которое, например, может быть приобретено в браке и является общим имуществом супругов, соответственно доля должника, как правило, составляет 50%. Кроме того, закон не позволяет лишить должника — физическое лицо единственного жилья», — отмечает адвокат.

Помимо этого, возможно и другое — супруги могли заключить брачный договор о распределении общего имущества, в результате у должника имущества нет, так как всё по брачному договору в собственности другого супруга. Напрашивается вывод, что в основном процедура банкротства является мало эффективной для кредиторов. Кроме того, когда должник понимает свое плачевное финансовое состояние, но не инициирует процедуру банкротства в отношении себя, он разрабатывает план по выводу имеющегося имущества из своего владения. Для этих целей потенциальный банкрот совершает сделки, направленные на отчуждение имущества.

«Законодатель предусмотрел правовой механизм по признанию подобных сделок недействительными. Подобные сделки могут быть оспорены с целью возврата выбывшего по ним имущества должника в конкурсную массу. Законом «О несостоятельности (банкротстве)» даны квалификации сделок, которые могут оспариваться. Это так называемые подозрительные сделки или сделки, совершенные с предпочтением. У таких сделок есть свои признаки — сделки, совершенные с неравноценным встречным исполнением, и сделки, имеющие своей целью причинение вреда имущественным правам кредиторов», — говорит Этери Романько.

По словам адвоката, ключевая разница между этими сделками заключается в сроках на их оспаривание. «Срок на оспаривание неравноценных сделок составляет год с даты подачи заявления о банкротстве. Срок по сделкам, причиняющим имущественный вред, — три года с даты подачи заявления о признании должника банкротом», — отмечает специалист.

Следующая категория сделок, подпадающих под сомнение со стороны участников процедуры, сделки, совершенные с предпочтением. Данные сделки влекут нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов, нарушают принцип пропорционального удовлетворения требований. Срок на признание такой сделки недействительной — месяц до принятия судом заявления или тот же месяц, если она совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом.

Таким образом, ключевыми моментами при признании сделок недействительными и их разграничении являются: период совершения сделки, цель совершения сделки, последствия, которые повлекло за собой совершение оспариваемой сделки, а также осведомленность контрагента о противоправности сделки.

«Несмотря на сложность доказывания вышеперечисленных сделок, разработанный законодателем механизм является действенным для целей пополнения конкурсной массы.

Кроме того, данный институт позволяет сократить злоупотребление со стороны должника при распределении конкурсной массы, противостоит выводу имущества из конкурсной массы», — отмечает Этери Романько.