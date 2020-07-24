Москва, , 18:36 — REGNUM В Москве подверглось нападению кафе «Армянский дом». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Нападение было стремительным — примерно 20 человек подъехали к кафе на машине и начали громить всё внутри и вокруг», — говорится в информации.

По данным источника, пострадал администратор заведения, его везут в больницу. В заведении разбили стёкла.

Канал разместил видеозапись, сделанную из салона автомобиля. На кадрах группы людей перемещаются у здания с вывеской «Армянский дом».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ночь на 24 июля задержали 25 участников массовой драки.