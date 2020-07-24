Москва, , 17:34 — REGNUM В Москве в ночь на 24 июля произошли конфликтные ситуации в районе Марьино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками московской полиции возбуждены уголовные дела по фактам хулиганских действий и разбоя», — говорится в информации.

По данным пресс-службы, в одном из конфликтов мужчине причинили телесные повреждения, а также повредили автомобиль, внутри которого он находился. Кроме того, из кафе открыто похитили 50 тыс. рублей и повредили имущество.

Всего сотрудники Росгвардии задержали более 25 человек, их подозревают в совершении противоправных действий. Возбуждены уголовные дела по статьям 213 («Хулиганство») и 162 («Разбой») УК РФ.

«В соответствии с миграционным законодательством РФ в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет», — предупредили в главке.