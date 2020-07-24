Оренбург, , 17:33 — REGNUM В Оренбурге на тушение крупного пожара, возникшего на территории Самарской ТЭЦ, ушло два часа. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о ЧП в единую дежурную диспетчерскую службу поступило в 13:43 по местному времени (11:43 мск), в 14:46 пожар локализован на площади 100 метров погонных, а в 15:44 — полностью ликвидирован.

К тушению пожара привлекали 71 человека и 25 единиц спецтехники.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Т Плюс», пожар произошел в потребительском кабельном тоннеле 10 киловольт, который находится на территории Сакмарской ТЭЦ, но не принадлежит ей. Произошло повреждение кабеля. Это привело к возгоранию. Станция работает в штатном режиме. Никто не пострадал.

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