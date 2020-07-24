Ростов-на-Дону, , 17:25 — REGNUM В Батайске Ростовской области борьба с гололёдом обернулась хищением бюджетных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 24 июля.

Как полагают следователи, гендиректор МУП «Комбинат благоустройства города Батайска» вступил в преступный сговор с поставщиком противогололёдных материалов. На основании фиктивной отчётности они похитил свыше 3 млн рублей, выделенных на содержание дорог в зимний период. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В региональном управлении МВД России уточнили, что, согласно условиям договора, компания должны была поставить около 1,8 тыс. тонн песка и более 260 тонн техсоли для обработки дорог в зимний период.