Иваново, , 17:06 — REGNUM Обвинительные приговоры организаторам двух самостоятельных межрегиональных каналов поставки наркотических средств в особо крупных размерах вынес Ивановский районный суд Ивановской области, об этом 24 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

Каналы поставки действовали на территории субъектов Южного, Центрального, Приволжского и Северо-западного федеральных округов. После задержания наркодилеров сотрудниками органов безопасности было изъято более 15 кг различных наркотических средств.

Подсудимые, жители Краснодарского края и Ленинградской области, признаны судом виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ…». Первый осуждён на девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, он также заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, второй проведёт в местах заключения девять лет пять месяцев и также заплатит штраф.