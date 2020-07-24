Воронеж, , 16:46 — REGNUM Один из участников несанкционированного автопробега, парализовавшего движение в центре Воронежа 19 июля, получил наказание в виде двух суток ареста, ещё шесть заплатят штрафы. Об этом ИА REGNUM 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области

«19 июля примерно с 19 часов в полицию стали поступать сообщения о движении транспортных средств по центральным улицам города, которые создавали помехи передвижению граждан. Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области по данному факту проводится проверка», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД.

На данный момент по решению суда к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» привлечены семь участников акции. Одному из них назначено наказание в виде двух суток административного ареста, остальным — штрафы в размере 10 тыс. рублей. Также в отношении восьми водителей составлено десять административных протоколов в связи с нарушением ими правил дорожного движения, наложены штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 июля через центр Воронежа проехала автоколонна. Очевидцы сообщали, что её участники вывешивали флаги Азербайджана, пытались затруднить движение, сигналили, включали громко музыку, скандировали и даже выбегали с флагами на дорогу.

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