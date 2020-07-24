Марсель, Франция, , 16:41 — REGNUM Утечка токсичного вещества — раствора хлорида железа — произошла в департаменте Буш-дю-Рон (Франция), сообщает 24 июля Midi Libre.

Токсичное вещество попало в воды Средиземного моря, образовав пятно, которое к настоящему времени частично растворилось. Утечка произошла на нефтехимическом заводе, принадлежащем Kem One.

После того, как стало известно об утечке, местные власти ввели запрет на купание и ловлю рыбы.

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