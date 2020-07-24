Белгород, , 15:56 — REGNUM ДТП с участие мотоцикла и пассажирского автобуса произошло в Белгороде 24 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Водитель доставлен в лечебное учреждение.

По предварительным данным, около 12:50 водитель мотоцикла на проспекте Богдана Хмельницкого не справился с управлением. Он упал с транспортного средства, а мотоцикл проскользил несколько метров по асфальту и влетел под задние колёса стоящему на остановке пассажирскому автобусу. Случайных прохожих чудом не зацепило. На записи с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей ДТП, видно, как водитель мотоцикла поднялся самостоятельно, в полиции уточнили, что ему потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.