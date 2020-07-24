Одесса, Украина, 24 июля 2020, 15:48 — REGNUM Из танкера Delfi, затонувшего в районе Одессы, снова вылилась нефть. Об этом, как передает местное издание «Думская», заявил 24 июля заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов.
По словам чиновника, площадь пятна составляет 7,5 тыс. кв. метров. Боновые заграждения вокруг танкера не смогли остановить распространение утечки, поскольку были неправильно установлены и пропускали верхний слой воды, загрязнённый нефтью.
В данный момент танкер готовят ко второй попытке подъёма. К судну пригнали плавучий кран, с помощью которого заведут тросы, сообщил Караулов.
Подробности предстоящей операции рассказал одесский бизнесмен Андрей Ставницер:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко назвал затонувший танкер, угрожающий окружающей среде экологической катастрофой, «символом Украины».
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