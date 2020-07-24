Одесса, Украина, , 15:48 — REGNUM Из танкера Delfi, затонувшего в районе Одессы, снова вылилась нефть. Об этом, как передает местное издание «Думская», заявил 24 июля заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов.

По словам чиновника, площадь пятна составляет 7,5 тыс. кв. метров. Боновые заграждения вокруг танкера не смогли остановить распространение утечки, поскольку были неправильно установлены и пропускали верхний слой воды, загрязнённый нефтью.

В данный момент танкер готовят ко второй попытке подъёма. К судну пригнали плавучий кран, с помощью которого заведут тросы, сообщил Караулов.

Подробности предстоящей операции рассказал одесский бизнесмен Андрей Ставницер:

«Прямо сейчас корпус осматривают водолазы. Вокруг Delfi установили еще один ряд боновых заграждений, которые должны помешать разливу топлива. Из Южного пришел буксир-нефтемусоросборщик Sea Ant, который будет устанавливать тросы, следить за безопасностью и устранять разливы», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко назвал затонувший танкер, угрожающий окружающей среде экологической катастрофой, «символом Украины».

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