Ташкент, , 15:22 — REGNUM Один человек погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Сырдарьинской области Узбекистана, сообщили 24 июля в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

Авария произошла 23 июля в 19 часов 30 минут (17:30 мск) на 111-м км автодороги М-34. Водитель автомобиля Nexia врезался в грузовик, который разворачивался в положенном месте. После столкновения водитель легкового автомобиля скончался, а двое пассажиров получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Бухарской области Узбекистана два человека из бригады скорой помощи скончались в результате ДТП. Автомобиль медиков врезался в грузовик.

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