Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM Во время ливня улицу Малиновского в Ростове-на-Дону будут перекрывать. Ограничение движения по транспортной артерии связано с неудовлетворительной работой ливневой системы канализации и угрозой подтопления. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администарции 24 июля.

«В связи с выпадением большого количества осадков, на участке улицы Малиновского от проспекта Стачки до улицы 339-я Стрелковая дивизия, предусмотрено введение ограничения движения. С территории многоэтажной жилой застройки по улицым Жмайлова и Стабильная, а также дачного товарищества «Садовод-любитель» в границах улицы Стабильная — Гражданская, выезд транспортных средств на улицу Малиновского будет запрещён», — уточнил директор городского департамента автодорог и организации дорожного движения Алексей Войтенко.

Автомобилистам будут предоставлены альтернативные пути объезда проблемного участка.

ИА REGNUM напоминает, что наибольший удар стихии 17 июля принял на себя Советский район Ростова-на-Дону. Здесь под воду ушли десятки автомобилей, оказались затоплены улицы Извилистая и Малиновского. Ликвидацию последствий сильнейшего ливня под контроль взяла прокуратура.

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