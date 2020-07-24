Махачкала, , 15:07 — REGNUM Автомобиль, в котором находились жители Чечни, попал в аварию в Дагестане. Двое из них погибли, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе главного управления МВД России по Дагестану.

ДТП произошло днем 22 июля на участке автодороги «Кавказ» в Новолакском районе. По данным полиции, 38-летняя жительница Махачкалы за рулем автомобиля Toyota Prado выехала на встречную полосу, после чего иномарка врезалась в ВАЗ-2107.

Водитель отечественной легковушки и его пассажир — 18‑ и 19-летние жители Чечни — погибли. Ещё двое молодых людей 17 и 20 лет, которые также находились в этой машине, с различными травмами госпитализированы в больницу дагестанского Хасавюрта.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, водитель Toyota Prado задержана.