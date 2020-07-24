Дрожжановский район, , 15:05 — REGNUM Сотрудников исполкома Дрожжановского района Татарии обвиняют в служебном подлоге при незаконном ремонте служебных иномарок, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Следователи установили, что между исполкомом района и индивидуальным предпринимателем в январе 2019 года был заключен муниципальный контракт на сумму 428 тыс. рублей на ремонт и замену деталей служебных автомобилей BMW Х5 и Porsche Cayenne. Неустановленные сотрудники исполкома подделали акты выполненных работ, основываясь на которые предпринимателю были перечислены 200 тыс. рублей, хотя работы фактически не выполнялись. Предположительно, по такой же схеме, в ноябре 2019 года на счетах предпринимателя появились более 255 тыс. рублей.

В СКР устанавливают причастных к преступлению лиц, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.

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