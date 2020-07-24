Полтава, Украина, 24 июля 2020, 14:59 — REGNUM В Полтавской области Украины полицейские расширили территорию, на которой может скрываться подозреваемый в автоугоне и захвате заложника Роман Скрипник. Об этом заявил 24 июля официальный представитель полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире телеканала «Украина 24».
Полицейский отметил, что на поиски подозреваемого брошены все силы.
По информации местного издания «Полтавщина», в ходе операции пострадал один сотрудник полиции — ему на ногу наехал автомобиль. Правоохранитель был госпитализирован с переломом правой стопы.
Как сообщало ИА REGNUM, с 23 июля в Полтавской области продолжается операция по поимке подозреваемого в захвате заложника. Им может быть 32-летний ранее судимый экс-участник гражданской войны в Донбассе Роман Скрипник.
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