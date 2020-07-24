Абуджа, , 14:52 — REGNUM Четверо граждан Китая были похищены вооружёнными людьми на территории нигерийского штата Кросс-Ривер. Об этом 24 июля сообщает местное издание This Day со ссылкой на правоохранителей.

По информации представителя полиции, данное происшествие случилось 21 июля поздно вечером в районе Акамкпа и в ходе него также погиб один из сотрудников полиции, который охранял данную территорию.

Также указывается, что все похищенные граждане Китая являются сотрудниками компании Danarite Construction и уточняется, что в настоящее время полицией начата поисковая операция.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Организация Объединенных Наций (ООН) осудила убийство пятерых сотрудников гуманитарных организаций боевиками в Нигерии.