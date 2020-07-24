Скадовск, , 14:51 — REGNUM В Херсонской области Украины задержали мужчину, подозреваемого в незаконном лишении свободы 13 человек. Об этом сообщили 24 июля в пресс-службе МВД Украины.

«Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 заробитчан из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что были освобождены люди в возрасте от 19 до 53 лет, в том числе две женщины. О пленниках правоохранителям стало известно от двух работников, которым удалось сбежать.

«Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищённых категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях», — рассказали в полиции.

Люди проживали в сарае в антисанитарных условиях. Подозреваемый оказывал на них психологическое давление и принуждал к труду, а заработанные деньги забирал себе, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Польши опубликовал результаты опроса, согласно которым 24% украинских трудовых мигрантов хотели бы навсегда остаться в Польше.

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