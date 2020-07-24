Село Залесово, Алтайский край, , 14:28 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно находят более сотни новых носителей коронавируса, зарегистрирована вспышка SARS-CoV-2. На этот раз положительные тесты подтвердились у 19 сотрудников Пещерского психоневрологического интерната (Залесовский район). Об этом сегодня, 24 июля, отмечается в информации оперативного штаба региона.

«Учреждение работает в закрытом режиме с 14 июля 2020 года. В нем проживает 277 человек, обслуживание которых в особом режиме (14-дневная посменная изоляция) осуществляют 32 сотрудника, имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19.

При переводе учреждения в закрытый режим работы было проведено профилактическое тестирование сотрудников, в ходе которого выявлено 19 работников с положительным результатом. Они незамедлительно были отстранены от работы и находятся дома. Кроме этого, в результате проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий выявлены двое инфицированных среди проживающих в интернате, которые были госпитализированы», — поясняют в оперативном штабе.

Ситуация находится на контроле минсоцзащиты Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано рекордное суточное число летальных случаев. За 23 июля скончались сразу девять носителей SARS-CoV-2, двое из них — непосредственно от COVID-19.

В регионе действуют 34 стационарных учреждений социального обслуживания, подведомственные министерству социальной защиты Алтайского края, которые работают в «закрытом режиме». В них проживают 4857 человек.

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