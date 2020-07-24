Саяногорск, Хакасия, , 14:26 — REGNUM В Хакасии главу Саяногорска Михаила Валова лишили прав на полтора года за пьяную езду, также чиновник оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщили 24 июля в Верховном суде республики.

«Главу Саяногорска Михаила Валова лишили прав за административное правонарушение на полтора года. Также он должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости пресс-службу Верховного суда Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2020 года в хакасских СМИ появилась информация о том, что мэр Саяногорска Михаил Валов был пойман пьяным за рулём. Позже Валов в соцсети подтвердил, что наряд ДПС действительно остановил автомобиль, которым он управлял. Градоначальник согласился пройти медицинское освидетельствование в медучреждении. Тест оказался положительным, однако Валов заявил, что не согласен «с фактом алкогольного опьянения». Градоначальник подчеркнул, что каждый день принимает лекарства по рекомендации врачей.

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